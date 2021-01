무안군 농·특산물 ‘직거래 판매’ 182억 원 달성

지난해 대비 46% 증가…라이브커머스 등 온라인 판매 ‘인기’

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군 (군수 김산)은 지난해 지역 농·특산물 온·오프라인 매출 182억 원을 달성했다고 15일 밝혔다.

이는 지난해 실적인 124억 원과 비교해 46% 증가한 액수로 코로나19로 어려운 여건 속에서 각종 지역축제 취소와 관광객 감소에도 불구하고 홈쇼핑, 라이브커머스 등 온라인 판매와 로컬푸드 직매장 운영에 힘쓴 결과이다.

군은 지난해 농·수산물 판매를 위해 비대면 유통채널을 구축해 우체국 쇼핑몰과 프로모션을 진행하고, 서울 상생상회와 협력해 라이브커머스로 생방송을 진행하는 등 언택트 소비 확산에 발 빠르게 대처했다.

또한 올해 사업비 7억 7000만 원을 투입해 오픈마켓, 네이버쇼핑 라이브 온라인 프로모션, 대형유통업체 직거래행사 등 판로개척을 위한 다양한 지원 사업을 추진할 계획이다.

군 관계자는 “농가소득 증대와 지역경제 활성화를 위해 앞으로도 다각적인 온·오프라인 홍보활동을 펼치겠다”고 말했다.

