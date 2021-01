[아시아경제 금보령 기자] 노바렉스 노바렉스 194700 | 코스닥 증권정보 현재가 38,350 전일대비 450 등락률 +1.19% 거래량 88,472 전일가 37,900 2021.01.15 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"노바렉스, 올해 실적 레벨업 기대...연 300억대 영업익 전망"음식료株, 거리두기 속 사랑 받아…건기식株는 무서운 상승세건강이 최고… 코로나에 날개 단 건강기능식품株 close 는 밀추출물(Ceratiq)이 식품의약품안전처로부터 건강기능식품 기능성 원료 인정을 획득했다고 15일 공시했다.

노바렉스 측은 "식약처 인증 기능성 내용은 피부보습에 도움을 줄 수 있다는 것"이라며 "대형유통사, 건강기능식품회사, 제약사 등에 완제품을 공급할 계획"이라고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr