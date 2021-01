이랜드 스파오, 하이라이트레코즈 콜라보 출시

[아시아경제 조유진 기자] 이랜드가 전개하는 글로벌 제조유통일괄형(SPA) 브랜드 스파오가 힙합 레이블 ‘하이라이트레코즈’와 협업 상품을 출시한다고 15일 밝혔다.

스파오가 협업을 진행한 하이라이트레코즈는 정통 힙합의 대표주자 팔로알토를 필두로 허클베리피, 레디, 스월비 등이 소속돼 있는 힙합 레이블이다. 이번 협업을 통해 정통성 있고도 자유로운 음악적 감성을 디자인에 담아내 더욱 특별한 컬렉션을 출시한다.

이번 협업 상품은 그래픽 스웨트셔츠부터 조거팬츠, 아노락, 스웨터 등의 다양한 의류와 버킷햇, 비니, 크로스백 등의 잡화까지 총 17종의 다양한 아이템이 출시된다. 뮤지션들의 다이내믹한 활동성을 반영한 루즈핏의 디자인과 정통 로고 플레이가 특징이다. 디자인 중 일부는 소속 래퍼 ‘스월비’가 직접 그린 아트웍이 사용됐다.

특히 ‘팔로알토웃음벨 티셔츠’의 경우 지난달 선발매 당시 2종은 무신사에서 1시간 만에 전량 품절되기도 했다.

이랜드 스파오 관계자는 “스파오는 캐릭터를 포함해 TV 예능, 영화, 셀럽 등 다양한 분야와 협업하며 패션 영역을 확대해나가고 있다”면서 “올해 첫 협업 상품으로 스파오 최초로 힙합 레이블과의 협업 상품을 선보인다”라고 말했다.

스파오는 이번 협업 상품 출시를 기념해 15일 0시 출시 직후 스파오닷컴과 무신사에서 5만 원 이상 구매 고객에게 선착순으로 ‘한정판 하이라이트레코즈 마스크와 스트랩 세트’를 증정한다.

이번 스파오와 하이라이트레코즈의 협업 상품은 15일 0시부터 스파오닷컴과 무신사에서 구매 가능하며 강남, 타임스퀘어, 코엑스, 동성로 중앙, 충장로, 부산대역점에서도 구매할 수 있다.

