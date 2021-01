[e공시 눈에 띄네] 코스닥-14일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 손오공 = 'MATTEL EAST ASIA LIMITED'와 마텔완구 국내독점 유통계약 2년 연장.

◆ 투비소프트 = 조강희·이경찬 각자대표 체제에서 조강희·이경찬·장선수 각자대표 체제로 변경.

◆ 휴온스글로벌 = 블러썸엠앤씨의 '제3자 배정 유상증자 등 외부자본 유치를 통한 인수합병(M&A) 입찰' 우선협상자 선정.

◆ 신테카바이오 = 약물 재창출 및 적응증 확장에 대한 공동연구를 위해 한미사이언스와 공동연구 계약 체결.

◆ 해덕파워웨이 = 기업 이미지 제고를 위해 에이치디로 상호 변경.

