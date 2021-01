[클릭 e종목]"천보, 배터리 시장 성장률 상회하는 실적 성장 기대"

[아시아경제 오주연 기자] 하나금융투자는 2차전지 리튬염 전해질 및 첨가제 기업인 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 199,900 전일대비 2,500 등락률 +1.27% 거래량 200,629 전일가 197,400 2021.01.14 15:32 장중(20분지연) 관련기사 천보, K-뉴딜지수(2차전지) 테마 상승세에 5.13% ↑이젠 아우차례…코스닥으로 쏠리는 투심, 중소형 성장株로 이동[e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일 close 에 대해 글로벌 전기차 판매 확대와 배터리 소요량 증가에 따라 올해 배터리 시장 성장률을 상회하는 실적 성장이 기대된다고 내다봤다.

15일 하나금융투자에 따르면 천보의 올해 매출은 2529억원으로 전년대비 66% 증가하고 영업이익은 474억원으로 68% 늘어날 것으로 예상된다. 주력 제품인 리튬염·전해액 첨가제의 수요 증가와 자체적인 시장 점유율 상승 효과가 맞물리며 올해 매출 성장률이 전체 시장 성장률을 상회할 수 있다는 설명이다.

천보의 2차전지 소재 매출 비중은 2019년 39%에서 2020년 45%, 2021년 65%, 2022년 76%로 늘어날 것으로 추정된다. 하나금융투자는 2025년 글로벌 전기차 판매량이 920만대가 되고 배터리 소요량은 656GWh에 이를 것으로 보고 있다. 향후 5년간 배터리 출하량이 5.6배 확대될 수 있다는 얘기다. 이러한 가정 하에서 2023년까지 배터리 소요량은 약 2.5배 증가하는데, 천보의 2차전지 소재 생산능력은 2020년 1840톤에서 2021년 4000톤, 2022년 8000톤, 2023년 1만2000톤 등 약 4배 증가할 것으로 예상된다.

실적 발표를 앞둔 2020년 4분기 매출액도 전년 동기 대비 25%, 영업이익은 10% 증가하며 시장 기대치에 부합하는 성장세를 시현할 전망이다.

하나금융투자는 천보에 대한 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 21만원에서 25만원으로 상향 조정했다.

