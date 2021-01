서울 혁신정책 10년 총정리 … '다행이다, 서울' 발간

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 2011년부터 2020년까지 10년 간 서울의 사회문제를 해결하기 위해 추진한 다양한 혁신 정책을 한 권의 책으로 정리한 서울혁신백서 '다행이다, 서울'을 발간했다.

백서는 ▲서울을 바꾼 정책 9개 ▲시민이 사랑한 정책 16개 ▲서울의 미래를 준비하는 정책 36개 등 총 61개 정책을 정리했다. 기존의 백서가 시기와 분류별로 정책을 나눠 설명한 것과 달리 정책이 시민의 삶과 천만도시 서울에 미친 영향을 고려해 선정했다는 게 서울시의 설명이다.

서울을 바꾼 정책으로는 서울시의 비전과 정책 방향성을 제시하고 전국적으로도 확대된 정책들을 선정했다. ▲아이들에게 건강한 음식을 제공하기 위한 친환경 무상급식 ▲주민들의 복지와 건강을 찾아가는 동주민센터(찾동) ▲자동차 중심의 도로에서 사람 중심의 보행친화도시 ▲소유 대신 공유하는 도시 ▲이웃과 함께하는 마을공동체 사업 등이 꼽혔다.

시민의 삶과 일상을 한단계 더 편리하게 만든 정책으로는 ▲인생 2막을 준비하는 만 50~64세 중장년층을 돕는 50플러스 사업 ▲청년의 내일을 응원하는 청년활동지원 및 청년수당 ▲사람과 동물 모두 행복한 서울동물 복지 정책 등이 소개됐다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 달라진 서울의 삶을 바꿀 정책으로는 ▲아이 키우는 걱정을 덜어주는 우리동네키움센터 ▲미세먼지 계절관리제 ▲시민과 지구의 건강을 생각하는 서울 먹거리마스터 플랜 등이 제시됐다.

백서는 시민이 직접 체감하는 혁신 정책과 정책을 만들고 추진해온 담당 공무원의 어려움 등을 인터뷰로 풀어냈다. 정책별로 추진 현황과 그동안의 노력, 정책 성과를 한눈에 볼 수 있도록 도표와 숫자로도 정리했다.

서울시 전자책 홈페이지와 서울시 홈페이지에서 무료로 내려받을 수 있으며, 서울책방에서도 구매할 수 있다.

