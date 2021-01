[오늘날씨] "우산 챙기세요"…흐리고 내륙 곳곳 비

[아시아경제 김봉주 기자] 금요일인 15일은 전국이 대체로 흐린 가운데 수도권과 충청 등 일부 지역에 비가 내리겠다.

이날 중국 발해만 부근에서 북한을 지나는 저기압의 영향으로 오전에 수도권과 강원영서에서 비가 시작되어, 오후에는 충청권내륙과 전라권내륙, 일부 경북북부내륙으로 확대되겠다.

이번 강수는 대부분 비로 내리겠으나 높은 산지는 기온이 낮아 비 또는 눈(강원산지는 눈)으로 내리는 곳이 있겠으며, 수도권과 충청권내륙은 오후에, 그 밖의 지역은 밤에 대부분 잦아들겠다.

제주도에는 밤 한때 비(제주도산지는 비 또는 눈)가 오는 곳이 있겠고, 새벽부터 아침 사이 중부지방에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

예상 적설량은 강원산지 1~3㎝, 예상 강수량은 △경기동부, 강원영서, 충북북부 5~10㎜ △수도권(경기동부 제외), 충남권내륙, 충북남부, 경북북부내륙, 전라권내륙, 제주도, 울릉도·독도 5㎜ 미만이겠다.

이날 새벽부터 아침 사이 전라권내륙에는 가시거리 200m 이하의 짙은 안개, 그 밖의 내륙에는 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

안개는 낮 동안에도 박무(옅은 안개)나 연무로 남아있는 곳이 많겠으니, 건강관리에 유의해야겠다.

이날 아침 최저기온은 △서울 1도 △춘천 -4도 △강릉 1도 △대전 0도 △청주 0도 △대구 0도 △광주 4도 △전주 3도 △부산 8도 △제주 7도 등으로 예보됐다.

낮 최고기온은 △서울 9도 △춘천 8도 △강릉 14도 △대전 12도 △청주 11도 △대구 15도 △광주 15도 △전주 14도 △부산 15도 △제주 17도 등으로 예상된다.

미세먼지 농도는 수도권, 강원영서, 충청권, 광주, 전북은 '나쁨'이겠고, 그 밖의 권역 '보통'으로 예상된다. 강원영동, 전남, 영남권, 제주권에서도 한때 '나쁨' 수준을 보이겠다.

기상청은 "비 또는 눈이 내린 지역에서 가시거리가 짧아지겠고, 아침과 밤에는 기온이 영하로 내려가면서 내린 눈이나 비가 얼어 도로살얼음이 나타나 미끄러운 곳이 많겠으니 교통안전과 보행자 안전에 유의하기 바란다"고 당부했다.

또 "강원동해안과 강원북부산지, 일부 경북북부(경북북동산지와 울진평지), 울산에는 건조특보가 발효된 가운데 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 경상권도 건조하겠으니 산불 등 각종 화재 예방에 유의하기 바란다"고 덧붙였다.

