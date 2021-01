엘앤케이바이오, 시지바이오와 전략적 MOU

[아시아경제 박형수 기자] 척추임플란트 개발업체 엘앤케이바이오 엘앤케이바이오 156100 | 코스닥 증권정보 현재가 52,700 전일대비 300 등락률 -0.57% 거래량 288,908 전일가 53,000 2021.01.14 13:47 장중(20분지연) 관련기사 엘앤케이바이오, 커뮤니티 활발... 주가 0.4%.엘앤케이바이오, 주가 4만 8300원 (-12.18%)… 게시판 '북적'엘앤케이바이오, 주가 4만 3200원 (10.2%)… 게시판 '북적' close 메드는 바이오 소재 기술 기반 재생의료 전문업체 시지바이오와 전략적 사업협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 14일 밝혔다

시지바이오는 골수분리 키트를 주문자개발 방식으로 위탁생산(ODM)하고, 엘앤케이바이오메드가 골수분리키트를 미국에서 판매한다.

해외 척추 임플란트 시장에서 혁신 기술을 바탕으로 미국내 강력한 판매 네트워크 가진 엘앤케이바이오와 오쏘바이오로직(orthobiologic)의 기술을 가지고 있는 시지바이오와의 전략적 협력 및 상생을 위한 기술적 업무협약이라는 점에서 의미가 있다.

시지바이오는 2006년 설립해 지속적인 연구개발(R&D)투자를 통해 인체조직 재생, 바이오 융합 의료기기, 첨단의료기기 등의 신기술을 확보한 혁신형 의료기기를 개발하는 강소업체다. 엘앤케이바이오는 시지바이오와 제휴해 연골과 뼈 등의 재생 분야에서 경쟁력을 확보할 수 있다. 미국 시장에서의 입지를 확대할 여지가 생기는 셈이다.

자가 줄기세포 치료 시 진료 현장에서 사용하는 골수 분리 키트로 얻은 농축액에는 중간엽줄기세포, 조혈모세포, 성장인자 및 싸이토카인 등이 있다. 골수분리키트를 이용해 농축한 골수 유래 줄기세포는 연골과 뼈를 형성하는 데 중요한 세포로 분화할 능력을 갖추게 된다.

시지바이오가 개발한 골수 분리키트는 기존 줄기세포 치료제와 비교해 배양 과정 중에 발생할 오염 가능성이 없다. 면역거부반응이 없어 안전하며, 시간과 비용이 적게 소요되고 조직재생 효과가 빠르다. 골수분리키트는 재생의학의 가능한 대안 가운데 하나다. 정형외과, 신경외과, 및 기타 분야에 연골, 뼈 형성 세포 및 통증 치료를 위한 의료기기로 활용하고 있다.

