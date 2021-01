홍삼 판매량 41% 증가…마트 건기식 PB 신제품 '봇물'

홈플러스, '시그니처 6년근 홍삼정' 출시

[아시아경제 차민영 기자] 건강?프리미엄 트렌드가 지속되며 건강 관련 상품 인기가 지속됨에 따라 홈플러스도 자체브랜드(PB) 시그니처를 통해 홍삼 신제품을 출시했다.

14일 홈플러스에 따르면 작년 9~12월 건강기능식품 매출은 전년 동기 대비 11%, 홍삼 품목은 41% 신장한 것으로 나타났다. 건기식 인기가 높아진 가운데 면역력 증진에 도움이 되는 것으로 알려진 홍삼 품목 수요가 크게 높아졌다.

이 같은 기조에 따라 홈플러스는 프리미엄 PB '시그니처 6년근 홍삼정(240g)'을 출시한다. 이는 면역력 증진과 피로 개선에 도움을 주는 진세노사이드가 9mg/g 함유된 건강기능식품이다.

주 원료로는 사질양토에서 재배한 6년근 수삼이다. 암반수로 세척해 잔뿌리 사이 이물질까지 제거하며 맥반석 건조 방식의 증삼 기술, 저온 농축 기술로 성분 파괴 없이 농축액을 추출한다. 홍삼 고유의 진한 향과 쓴맛이 적고 맛이 부드럽다.

홈플러스는 신제품 출시를 기념해 설 선물세트 판매 기간 동안 전국 홈플러스, 익스프레스, 온라인에서 9만9000원에 판매하며, 3개 구매 시 1개 추가 증정 혜택을 제공한다. 14일 하루 오전 10시부터 1시간 동안 '마이홈플러스' 애플리케이션에서 진행하는 '홈플 라이브'를 통해서는 개당 1만원 할인된 단독 특가 행사도 진행한다. 행사가 8만9000원에 3+1 혜택도 가능하다.

권지혁 홈플러스 일상용품팀 바이어는 "나를 위한 새해 선물, 소중한 사람을 위한 명절 선물로 프리미엄 건강 상품을 찾는 고객이 늘고 있다"며 "앞으로도 건강 트렌드에 발맞춘 홍삼 상품을 지속 기획해 고객의 건강한 일상을 지원할 것"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr