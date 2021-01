[아시아경제 김대현 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 371,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 381,500 2021.01.14 08:41 장시작전(20분지연) 관련기사 국산 코로나 항체치료제, 증상 나빠질 확률 절반 줄인다셀트리온 "코로나19 치료제 임상2상 결과 회복기간 단축·중증 54% 감소"외국인·개인 순매수에 코스피 상승 마감 close 은 '사스 코로나바이러스2(SARS-CoV-2)에 중화 활성을 갖는 결합 분자' 특허를 취득했다고 14일 공시했다. 사스 코로나바이러스2는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 일으키는 병원체다.

이 특허는 셀트리온이 개발 중인 코로나19 항체치료제(CT-P59)에 대한 물질 특허다. 셀트리온 측은 "이번 특허의 항체가 적용된 CT-P59에 대해 지난달 29일 식품의약품안전처에 조건부 허가 신청서를 제출했고 미국과 유럽 등을 포함한 글로벌 허가를 진행할 예정"이라며 "오는 3월 안으로 국제특허출원(PCT)을 진행할 예정"이라고 밝혔다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr