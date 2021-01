이재명, 김종민 '재난지원금 혼선' 지적에 "국민 삶도 봐주십사 부탁"

김종민, 이재명 겨냥 "방역 태세 흔들어선 안 된다"

이재명, 김종민 비판에 "충고 고마운 마음…숙고하겠다"

[아시아경제 허미담 기자] 김종민 더불어민주당 최고위원이 13일 경기도 등 일부 지자체가 추진하는 '전 주민 재난지원금'을 비판한 가운데 이재명 경기지사는 "경제방역에 나서지 않는다면 더 큰 대가를 치러야 할지도 모른다"고 말했다.

이 지사는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "우려의 말씀 잘 새기고 충분히 숙고하겠다"며 이같이 말했다.

그는 "민주당 정부의 일원으로서 중앙정부는 물론 당과 발맞추는 일은 당연하고 중요하다"며 "'원팀'으로서 애정어린 충고해주신 김 최고위원님께 고마운 마음"이라고 말문을 열었다.

이어 "방역이 최우선이고, 보편 선별은 양자택일할 사안이 아니라는 점 온전히 공감한다"며 "양극화를 불러와선 안 되고 국민의 단합을 해쳐서는 안 된다는 점도 일리 있는 말씀"이라고 했다.

그러면서 그는 "한편으로는 국민들의 삶도 바라봐 주십사 부탁드린다"며 "코로나19로 피해를 보지 않은 사람이 없고, 자영업자, 소상공인들의 현실은 무척이나 힘겹다"고 했다.

끝으로 이 지사는 "물론 혼선을 빚지 않을까 하는 우려의 마음 충분히 알고 있다"며 "상황이 절박한 만큼 함께 지혜를 모아서 이 위기를 극복해나가길 소망한다. 저도 충분히 숙고하겠다"고 글을 마무리했다.

앞서 김 최고위원은 이날 오전 민주당 최고위원회의에서 "최근 경기도를 비롯한 일부 지자체에서 재난지원금을 모든 주민들에게 일괄 지급하겠다는 계획을 세우고 있다"며 "전 국민 지원도 중요하고 경기진작도 중요하지만 어떤 조치도 방역 태세를 흔들어서는 안 된다"고 지적했다.

이어 "방역 태세 유지를 위해서는 중앙정부와 지자체가 함께 가야한다"며 "방역 당국과 조율되지 않은 성급한 정책은 자칫 국가 방역망에 혼선을 줄 수 있다"고 비판했다.

또 그는 "지자체별 재난지원 정책이 의도와는 다르게 지원금 양극화를 불러와서 코로나 대응에 국민의 단합을 해쳐서는 안 된다"며 "몇몇 지자체가 재정 형편이 허락된다는 이유로 특별한 지원을 하게 하면 다른 지자체 국민의 상대적인 박탈감, 코로나 대응 태세의 균열, 이런 부작용을 낳지 않을지 신중하게 생각해야 한다"고 꼬집었다.

김 최고위원은 "코로나 위기 대응을 위한 수많은 전략과 아이디어가 있다. 그러나 억만금의 돈보다 더 중요한 전략은 함께 가는 것"이라고 호소했다.

한편 경기도의회는 도민 1인당 10만원씩의 2차 재난기본소득을 경기도에 공식 건의했다. 이 지사는 이에 대해 "2차 재난기본소득 지급 여부와 규모, 대상, 시기 등에 대해 도민과 공동체의 입장에서 숙고하겠다"고 화답했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr