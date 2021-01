"바이든, 캠벨 전 동아태 차관보 '아시아 차르' 내정"(종합)

[아시아경제 김유리 기자] 조 바이든 미국 대통령 당선인은 베테랑 외교 정책 전문가인 커트 캠벨 전 국무부 동아시아·태평양 차관보를 백악관 내 신설 직책인 '아시아 차르'에 임명할 계획이라고 주요 외신들이 영국 파이낸셜타임스(FT)를 인용해 보도했다.

'아시아 차르'는 미국 정부 각 부처, 기관의 아시아 관련 정책을 조율하는 백악관 내 조정관 직위다. 바이든 당선인은 차기 정부가 추진할 핵심 정책을 조율하는 자리에 차르(러시아어로 황제)라는 이름을 붙여 각 분야 전문가를 임명하고 있다. 바이든 당선인이 '아시아 차르'라는 직책을 신설해 외교 정책 전문가 캠벨 전 차관보를 앉히기로 한 데 대해 FT는 바이든 정부가 그만큼 미·중 관계를 포함한 아시아 관련 정책을 중요하게 보고 있다는 사실을 반영하는 것이라고 전했다.

캠벨 전 차관보는 영국 옥스퍼드대 박사 출신의 외교·안보 전문가다. 빌 클린턴 행정부 시절 국방부 아·태 담당 부차관보, 버락 오바마 행정부 시절 국무부 동아태 차관보를 역임한 '아시아통'이다. 2008년 미국 대선 경선 과정에서는 힐러리 클린턴 캠프의 아시아 정책을 총괄했다. 오바마 행정부 때 국무부 동아시아태평양 차관보로 북핵 등 한반도 문제를 다뤘고 2014년 한·미동맹에 기여한 공로로 한국 정부로부터 수교훈장인 광화장을 받기도 했다. 오바마 전 대통령의 아시아 회귀 정책인 '피벗 투 아시아(Pivot to Asia)' 정책의 핵심 설계자이기도 하다. 힐러리 전 국무장관이 2011년 내놓은 '피벗 투 아시아'는 미국의 외교·군사정책 중심을 중동에서 아시아로 옮기는 것이 골자다.

앞서 2007년에는 민주당 성향 싱크탱크 '신미국안보센터(CNAS)'를 만들어 외교·안보 분야의 이론적 틀을 제공하는 역할도 했다. 그는 당시 발간한 보고서에서 "일본은 미국의 대아시아 외교의 초석이며 중국의 힘은 현실로 인정해야 하고 한국과는 동맹 복원에 나서야 한다"고 밝히기도 했다.

아시아 정책 실무담당자로 북한 문제에도 깊이 개입했다. 2011년 당시 김정일 북한 국방위원장이 사망했을 때는 미국의 한반도 정책 실무담당자로서 한국과 중국, 일본을 오가며 '포스트 김정일 시대' 대북정책을 조율하기도 했다. 북한 문제와 관련해 최근 미국 싱크탱크 애틀랜틱카운슬과 한국국제교류재단(KF) 공동 주최 화상세미나에서는 바이든 행정부가 대북정책을 조기에 결정해야 한다고 조언했다.

캠벨 전 차관보는 중국 정책과 관련해선 강경파 인사로 분류되는 것으로 알려졌다.

