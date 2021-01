[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 유아동매장 압소바와 에뜨와매장에서 신축년 ‘하얀 소의 해’를 맞아 소 모양의 출산용품을 선보이고 있다. 출산용품 일정 금액별 구매시 최대 20%할인 행사를 진행한다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr