산업장관, LGD 방문…"신속한 산업재편으로 수출 선전"

작년 OLED 수출 109억弗 역대 최대

올해는 130억弗 기록 경신 전망

[아시아경제 문채석 기자] 산업통상자원부는 성윤모 장관이 13일 오전 9시 서울 마곡동 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 20,000 전일대비 400 등락률 +2.04% 거래량 6,454,986 전일가 19,600 2021.01.12 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "자연 그대로의 모습을 담았다"…LGD, CES 전시관서 차세대 OLED 공개[신년사]정호영 LGD 사장 "고객가치 혁신으로 새로운 도약 이뤄내자"LG디스플레이 OLED, 미국 '아이세이프' 인증 획득 close 오프라인 체험존을 방문한다고 밝혔다. 세계 최대 정보통신기술(ICT) 가전 전시회인 국제전자전시회(CES 2021)에 참가하는 이 기업을 격려하기 위해서다.

LGD는 '디스플레이, 이제 세상을 당신 앞에'를 주제로 체험존을 마련했다. 성 장관은 이곳에 방문해 스마트홈, 게임 등 디스플레이 미래상을 확인하고 관계자들을 격려했다.

LGD는 유기발광다이오드(OLED) TV를 통해 대형 OLED 분야 세계 1위를 확고히 굳히고 있는 기업이다. OLED 장점을 극대화한 투명 디스플레이, 벤더블 디스플레이 등 다양한 폼팩터 혁신 응용제품을 선보이고 있다.

산업부에 따르면 지난해 우리나라의 디스플레이 수출은 180억달러로 전년 대비 12.2% 감소했다. 부가가치가 높은 OLED는 6.4% 증가한 109억달러로 역대 최대 수출을 기록했다. 지난해 우리나라의 OLED 시장 점유율은 37.3%로 세계 1위를 유지했다.

산업부와 한국디스플레이산업협회에 따르면 올해 디스플레이 수출은 지난해보다 2.4% 늘어난 184억달러, OLED 수출은 19.6% 늘어난 130억달러를 기록할 것으로 전망된다.

OLED 수출은 역대 최고 기록을 경신할 것으로 예상된다. 전체 디스플레이 수출의 70%를 차지할 전망이다. OLED 수출은 2019년 액정표시장치(LCD) 수출을 처음으로 추월한 뒤 매년 격차를 확대하고 있다.

폴더블폰에 이어 초고화질 OLED TV가 출시됐기 때문이다. 코로나19 이후 온라인 동영상 서비스(OTT) 등 콘텐츠 수요가 늘고 있어 OLED 수출이 디스플레이 산업에서 차지하는 비중은 갈수록 커질 전망이다.

성 장관은 "지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 경쟁국의 추격 등 어려운 여건 속에서도 디스플레이 수출이 선전한 것은 우리 기업들이 신속한 사업재편으로 미래 신시장에 선제적으로 대응한 덕분"이라고 평가했다.

그는 "정부가 지난해에 업계의 사업재편을 시의적절하게 승인해 고부가가치 수출 구조 성공적으로 전환할 수 있었다"며 "올해엔 차세대 디스플레이 선점, 폼팩터 혁신형 제품 양산을 위한 기술개발 지원을 확대해 세계 1위의 경쟁력을 확고히 할 수 있도록 정책 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

앞서 산업부는 지난해 9월 삼성디스플레이 등 6개사와 지난해 12월 LGD 등 2개사의 디스플레이 기업 사업재편을 승인한 바 있다. 덕분에 해당 기업은 사업 구조를 LCD에서 OLED로 전환할 수 있게 됐다.

