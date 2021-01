12일 경기 고양시 덕양구 고양꽃도매시장 한 화원에서 업주가 꽃을 정리하고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 장기화로 전국 화훼업계의 연말연시 특수가 2년째 사라졌다. 각종 행사와 축제, 졸업·입학식이 아예 취소되거나 비대면 방식으로 치러지며 가격마저 폭락해 훼화업계는 생존 위기에 몰렸다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.