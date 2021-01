'대구, 서울보다 유행 뒤떨어져' 英 가이드북에 뿔난 野 의원 "속히 수정해야"

사이버 외교 사절단 '반크' 분석 통해 알려져

김승수 의원 "정부 대응, 민간보다 못해"

"상시적 모니터링 구축해 시정조치 대응체계 마련해야"

[아시아경제 임주형 기자] 김승수 국민의힘 의원이 영국 한 출판사가 발생한 한국 가이드북에서 한국 문화·지역에 대한 부적절한 정보가 나온 것을 두고 "정부 대응이 민간 기관보다 못하다"고 비판했다.

김 의원은 12일 보도자료를 내고 "해외 간행물이나 인터넷에서 대한민국 정보를 왜곡하고 있는 정보들이 넘쳐나는데 정부 기관의 대응은 여전히 미미하다"면서 "상시적인 모니터링 시스템을 구축해 신속한 시정조치를 취할 수 있는 대응체계를 마련해야 한다"며 이같이 말했다.

문제가 된 해당 가이드북은 앞서 지난 6일 사이버 외교 사절단 '반크'가 분석한 바 있다. 반크에 따르면, 영국 여행 전문 안내서 '더 러프 가이드 투 코리아'에서 한국 비하·정보 왜곡 등이 36개 발견된 것으로 전해졌다.

예를 들어 안내서 47쪽에는 '대부분의 한국 무술은 중국 또는 일본에서 기원한 것들로 변형된 것들이다', '태권도는 중국 당나라에서 유래했다', '삼국시대때 한국만의 변형을 거쳐 한국의 가장 유명한 수출품이 됐고 올림픽 종목이 됐다' 등 태권도에 대한 잘못된 정보가 적혀 있다.

특히 안내서 181쪽에는 '대구에 사는 여성들이 서울의 여성과 비교했을 때 최소 몇년 뒤떨어진 옷을 입고 다닌다는 것을 알 수 있을 것이다', '대구의 오래된 보수주의의 단면을 가장 뚜렷하게 보여주는 대목 중 하나다' 등 지역 비하로 해석될 수 있는 문장이 적혀 있기도 했다.

이에 대해 김 의원은 "대구 패션이나 지역 비하문제는 속히 수정되어야 한다. 대구는 패션을 선도하는 도시"라며 "(오래된 보수주의 등) 정치적 문구가 들어가게 된 경위에 대해서도 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있을 것"이라고 지적했다.

한편 복수 매체 보도에 따르면, 문화체육관광부는 이같은 사실을 언론 보도에서 인지한 뒤 전문기관에 정확한 사실 확인을 요청한 것으로 전해졌다. 문체부는 해당 가이드북을 출간한 영국 출판사에 왜곡된 사실을 바로 잡을 것을 요청할 방침이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr