한국예총 경남 예술인협회 거창 ‘이상규 지회장’ 공로상 수상

지역 대중문화 활성화 대중음악의 저변 확대에 기여한 공로를 인정받아



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 한국예총경남거창지회는 창원컨벤션센터에서 열린 제30회 경남예술인상 시상식에서 거창연예예술인협회 이상규 지회장이 경남예총 예술인 공로상을 받았다고 12일 밝혔다.

한국예총 경상남도연합회가 주관하는 ‘경남예술인상’은 예총발전과 지역 문화 예술 발전에 이바지한 업적이 큰 예술인에게 그 공로를 격려하고 사기를 진작하기 위해 1991년부터 매년 열리고 있다.

이 날 공로상을 받은 거창연예예술인협회 이상규 지회장은 일찍이 지역 대중문화의 전통을 이어오고 있는 거창악우회의 회원으로 1983년도 입문하여 전문 MC 및 기획위원으로 활동했다.

2018년부터 한국연예예술인협회 거창지회장으로 인준을 받아 현재까지 거창악우회 운영과 함께 지역 대중문화 발전을 위해 다양한 역할과 활동을 수행해 왔다.

아림예술제 군민노래자랑, 국제연극제 프린지공연, 군부대 위문공연, 장애인문화축제, 거창예총제 등 다양한 지역행사에 참가해 우리지역의 대중문화 활성과 저변 확대에 기여한 공로를 인정받아 수상의 영예를 안게 됐다.

이상규 거창지회장은 “다양한 문화예술 공연을 통해 지역민들에게 문화예술 향유 기회를 제공하고, 지역민들의 정서함양과 삶의 질 향상을 위해 꾸준히 노력한다”고 말했다.

