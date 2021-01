김종인 "이승현 영입설 나는 모르는 일…지금 있는 사람들로 충분"

[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘이 서울시장 후보로 삼성전자 출신의 이승현 한국외국기업협회 명예회장을 영입한다는 보도에 대해 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 "나는 모르는 일"이라며 일축했다.

김 위원장은 12일 국회 온택트 정책워크숍 후 기자들과 만난 자리에서 "나는 오늘 처음 들어보는 얘기"라며 "전혀 모르는 사실"이라고 선을 그었다.

앞서 김무성 전 새누리당 대표 보좌관 출신인 장성철 공감과논쟁 정책센터 소장은 11일 MBC 라디오 '표창원의 뉴스하이킥'에 출연, 국민의힘이 비대위 차원에서 기업가 출신 L모씨를 영입해 안철수 국민의당 대표의 대항마로 내세우려 하고 있다고 주장했다.

이에 경제인 출신 L모씨를 두고 이재웅 전 쏘카 대표라는 설이 급부상했으나, 이 전 대표는 "경제인 L씨는 내가 아니다"라며 부인했다. 이 다음으로 영입설이 불거진 L씨가 바로 이 명예회장이지만, 김 위원장이 스스로 이를 부인한 것.

그는 '추가 영입이 없느냐'는 기자의 질문에 "영입을 시도한 적이 한 번도 없다"며 "지금 있는 사람으로 하면은 충분히 하는 거지"라며 영입 계획 자체가 없다고 시사하기도 했다.

현재 서울시장 후보 구도는 안 대표와 오세훈 전 서울시장, 나경원 전 국민의힘 의원으로 굳어지고 있다. 나 전 의원은 12일 공식 출마 선언을 할 예정이다. 김 위원장은 "오래 전부터 (나 전 의원이) 출마할 생각을 했기 때문"이라며 "발표시점만 언제로 할지 생각하다가 내일로 하는 거 같다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr