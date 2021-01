위광환 전남도 해양수산국장 ‘김 산업’ 발전 공로 인정

한국 김산업연합회 ‘감사패’ 전달

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 위광환 전남도 해양수산국장이 ‘김 산업 발전법률 제정’과 ‘국내 김 수출 6억불 달성’에 기여한 공로를 인정 받았다.

12일 전남도에 따르면 ㈔한국 김산업연합회(회장 정경섭)는 이날 위광환 해양수산국장에게 감사패를 전달했다.

이번 감사패 전달은 우리나라 김 산업 발전을 위해 다각적인 노력과 활동에 기여한 바가 큰 외부 인사에게 전국 김산업 연합회원들의 감사의 뜻을 담아 전하기 위해 마련됐다.

그동안 위 국장은 김산업계의 숙원사업인 ‘김 산업의 육성 및 지원에 관한 법률’이 21대 국회를 통과하는 데 적극적인 행정적 지원에 앞장 섰다. 더불어 전남도 민선 7기 역점 프로젝트사업으로 추진하고 있는 ‘김 수출 3억 불 달성’을 위한 공감대를 형성하고 예산을 편성해 김산업 발전을 위한 노력에 적극 지원해 왔다.

정경섭 한국김산업연합회장은 “김은 지난해 연간 수출액이 6억100만 달러, 한화로는 약 6700억 원이 넘는 수출 실적을 보이고 있다”며 “김이 국내 수산물 수출 1위를 달성하는 성과를 보이는 등 국내 시장규모도 약 1조 원이 넘을 것으로 추정되고 있다”고 밝혔다.

이어 “우리의 김 제품은 그 우수한 상품성에도 불구하고, 그 가치를 충분히 인정받지 못해 수량 위주의 수출이 진행되고 있다”면서 “김 품질향상을 통해 다양한 소비자의 욕구를 충족시킬 수 있는 제품이 개발될 수 있도록 전남도와 한국김산업연합회가 합심해 노력해 나가길 희망한다” 고 말했다.

