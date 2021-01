北피격 공무원 아들 만난 안철수…“국민 생명 지키는 국가 만들 것”

“국가란 왜 존재하나…이 정권 무책임에 회의감"

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 12일 “지난해 9월, 서해안에서 북한군에 의해 참혹한 죽임을 당한 해수부 공무원을 기억하느냐”며 “어제 그분의 유가족인 부인과 아드님을 만났다”고 밝혔다.

안 대표는 이날 페이스북에서 “성인이 되기 전 부모를 잃은 슬픔과 충격은 무엇과도 비견될 수 없다”며 “오죽하면 피해 공무원의 고2 아들이 대통령에게 직접 편지를 써서 명명백백하게 진상을 밝혀 아버지의 명예를 지켜 달라는 호소를 했겠느냐”며 이같이 말했다.

그는 “정부는 냉담했다. 진상을 규명하겠다는 대통령의 약속은 지켜지지 않았고, 유가족이 해경·청와대·국방부를 상대로 낸 정보공개 청구는 모두 거부당했다”며 “국가란 대체 왜 존재하는 것인가. 이 정권의 무책임한 행태를 보면서 계속 같은 회의감에 휩싸인다. 북한군이 우리 국민을 사살하고 시신을 불태웠고, 또 그렇게 되기까지 몇 시간 동안 우리 군은 이를 알면서도 지켜만 봤다. 이게 과연 나라인가”라고 지적했다.

이어 “이 정권은 지금까지도 자신들의 직무유기에 대해 단 한 마디 사과도 하지 않았다. 오히려 월북 프레임을 뒤집어씌우며 한 가정의 아픔과 고통을 가십거리로 만들어 국가의 치부를 가리는 데 이용했다”며 “국가가 오히려 유가족의 마음을 갈기갈기 찢어놓았다. 그리고서 진실을 덮고 시간이 흘러 잊혀지기를 기다렸고, 정말로 몇 달 만에 이 사건은 우리의 기억에서 완전히 사라졌다”고 덧붙였다.

안 대표는 “지금이라도 국가는 희생자의 죽음을 애도하고 유가족에게 사과하고, 국민의 생명을 구하지 못한 무능에 사과하고, 월북몰이로 명예를 짓밟은 데 사과해야 한다. 책임져야 할 이들에게는 책임을 묻겠다고 약속해야 한다. 그리고 같은 비극이 반복되지 않도록 최선을 다하겠다고 약속해야 한다”며 “당연히 해야 하는 일이다. 그게 국가의 책무”라고 밝혔다.

안 대표는 “저는 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 최선을 다하는 국가, 그런 정치를 꼭 만들겠다고 약속드렸다”며 “이 약속만은 무슨 일이 있더라도 꼭, 꼭, 지키겠다”고 말했다.

