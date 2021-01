"단순업무시간 줄인다" LG유플, '디지털 전환' 통해 연간 11만시간 감축

[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스가 고객 중심의 디지털 전환(DX)을 통해 그간 단순·반복 업무에 소요되던 시간을 연간 11만시간 이상 감축하는 데 성공했다. 일하는 방식을 바꾸기 위한 전사적 디지털 혁신의 일환이다.

LG유플러스는 네트워크 현장에서 수기로 작성하던 업무정보를 디지털로 전환하고 로봇 프로세스 자동화(RPA)로 업무 효율을 높이는 등 디지털 혁신에 박차를 가하고 있다고 12일 밝혔다. 이를 통해 감축한 단순·반복 업무 시간만 연간 11만시간에 달한다.

그간 네트워크 현장에서는 작업자가 업무정보를 메모한 뒤 전산에 입력해야 하는 후속작업이 필요했지만 LG유플러스는 지난해 수기업무를 스마트폰 애플리케이션으로 대체할 수 있는 개발툴을 보급해, 업무에 활용하고 있다.

로봇 자동화도 전사적으로 확대 적용 중이다. 도로굴착공사 정보를 미리 파악해 지중화된 선로의 장애에 대응하고, 협력업체의 공사대금 정산 근거자료를 자동으로 검증해 초과근무시간을 줄이는 등 우수사례도 발굴했다. 기업부문에서도 영업지원 업무 등에 RPA를 적용해 1년만에 연간 1.9만시간을 절약했다.

LG유플러스는 사내 RPA 도입 성과를 LG헬로비전 등 계열사로도 확산해나가고 있다. 사내 온라인 경진대회와 해커톤 등 임직원들의 RPA 역량을 키울 수 있는 이벤트도 확대한다는 방침이다. 권준혁 LG유플러스 NW부문장은 "네트워크 작업현장과 사무업무 전반에 디지털 혁신을 가속화해 업무효율화와 품질개선이라는 두 마리 토끼를 잡겠다"고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr