삼성물산, 다음달 부산 '래미안 포레스티지' 분양

전용면적 39~147㎡, 총 4043가구

일반분양 2331가구…교통·학군 양호

[아시아경제 문제원 기자] 삼성물산이 다음달 부산 동래구 온천4구역을 재개발하는 '래미안 포레스티지'를 분양한다.

12일 부동산 업계에 따르면 래미안 포레스티지는 총 3개 단지로, 지하 6층, 지상 최고 35층, 36개동, 전용면적 39~147㎡, 총 4043가구 규모로 조성된다. 조합원과 임대물량을 제외한 일반분양 물량은 2331가구다.

일반분양 물량 기준 전용면적별 가구수는 ▲49㎡ 212가구 ▲59㎡A 267가구 ▲59㎡B 74가구 ▲72㎡A 158가구 ▲72㎡B 80가구 ▲84㎡A 668가구 ▲84㎡B 606가구 ▲84㎡C 253가구 ▲97㎡ 8가구 ▲115㎡ 2가구 ▲132㎡ 3가구 등이다.

단지에선 부산 지하철 1호선 온천장역을 걸어서 이용할 수 있다. 부산을 관통하는 중앙대로와 우장춘로, 금강로, 식물원로도 인접해 있어 부산 시내 이동이 편리하다. 경부고속도로 구서IC를 통해 타지역으로 이동할 수 있다. 서부산권 만덕에서 동부산권 센텀까지 연결하는 부산 첫 대심도지하도로인 '만덕~센텀 도시고속화도로'가 2024년 완공을 목표로 하고 있다.

금정초, 장전중, 유락여중 등이 반경 1㎞ 이내에 위치하고 내성고, 중앙여고, 대명여고, 사대부고 등으로도 통학이 가능하다. 부산 주요 상권인 온천장 상권과 부산대 앞 상권을 이용할 수 있다. 홈플러스, CGV 등이 인접해 있고, 롯데백화점, 롯데시네마, NC백화점도 이용할 수 있다. 단지별로 피트니스센터, 실내골프연습장, 사우나, 수영장(2단지), 게스트하우스, 시니어클럽, 어린이집 등의 부대시설이 조성된다.

삼성물산은 래미안 포레스티지의 사전 홍보관인 '웰컴라운지'를 운영 중이다. 부산 동래구 금강공원로20번길 23 호텔농심 1층에 위치해 있으며, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 사전예약제로 운영된다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr