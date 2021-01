SSG닷컴, 푸드 크리에이터와 '라이브 방송'서 김치 판매

[아시아경제 이승진 기자] SSG닷컴이 푸드 크리에이터 ‘홍소나기’와 함께 프리미엄 포기김치 판매에 나선다.

SSG닷컴은 오는 14일 오후 8시부터 한 시간 동안 자체 라이브커머스 채널 ‘쓱라이브’에서 ‘착한 김장 프로젝트 홍소나기 김장특공대’ 편을 실시간 방송한다.

SSG닷컴은 이번 방송에서 '다이아 티비' 유명 푸드 크리에이터 ‘홍사운드’와 ‘소프’, ‘나도’, ‘슈기’ 이른바 ‘홍소나기’가 배추 선별부터 제조 공장 선정까지 전 과정에 참여한 프리미엄 배추김치 한 팩(2.5㎏)을 1만9800원에 단독 판매한다. 준비 물량은 4000팩, 총 10여톤이다.

‘쓱라이브’ 방송에는 유튜브에서 각각 101만명과 274만명의 구독자를 보유한 ‘소프’와 ‘나도’가 직접 출연해 김치 ‘먹방’을 펼치며 시청자와 소통에 나서게 된다. 또한 홍소나기는 해당 김치 판매 수익금의 일부를 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 소외계층 지원을 위해 기부할 예정이다.

이처럼 SSG닷컴이 유튜브 크리에이터와 손잡고 단독 상품 판매에 나선 것은 이번이 처음은 아니다. SSG닷컴은 지난해 11월부터 CJ ENM의 1인 창작자 지원 사업 다이아 티비와 협업해 유튜브 크리에이터가 기획한 상품을 판매해 좋은 반응을 얻은 바 있다.

SSG닷컴은 ‘꿀키’, ‘산적TV 밥굽남’, ‘입짧은햇님’ 등이 직접 기획하고 추천한 상품을 쓱배송과 새벽배송으로 단독 판매했다. 이를 통해 두터운 팬층을 보유한 크리에이터가 소개하는 상품을 구매할수 있다고 알려지며 ‘팬슈머(팬과 소비자의 합성어)’ 확보에도 도움이 됐다.

이종훈 SSG닷컴 마케팅담당은 “쓱라이브를 통해 영상 콘텐츠에 익숙한 MZ세대 등 젊은 고객층과 실시간 소통하며 플랫폼 친숙도를 높여 나가겠다”며 “향후에도 다양한 포맷의 라이브커머스를 기획할 것”이라고말했다.

