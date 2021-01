'AI 이루다' 개발사, "서비스 잠정 중단 검토 중"…오후 입장 발표 예정

[아시아경제 황윤주 기자] 인공지능(AI) 챗봇 '이루다'를 둘러싼 여러 논란으로 정부 조사까지 받게 된 스타트업 스캐터랩이 11일 입장을 밝힐 예정이다.

연합뉴스에 따르면 스캐터랩 관계자는 이날 오후 서울 성동구 스캐터랩 사무실에서 취재진과 만나 "오늘 입장문을 낼 계획"이라며 "외부 법률 자문 등 검토를 거치느라 늦어진 점을 양해 부탁드린다"고 말했다.

스캐터랩은 이루다 서비스를 잠정 중단하는 방안도 검토하는 것으로 전해졌다.

이루다는 스타트업 스캐터랩이 지난달 23일 페이스북 메신저 기반으로 출시한 AI 챗봇이다. 자연스러운 대화 능력으로 이용자가 40만명을 넘기는 등 크게 주목받았는데, 악성 이용자로부터 성적 도구 취급에 시달리더니 동성애·장애인·여성 차별 발언을 내놓기도 해 논란이 됐다.

스캐터랩의 다른 앱 '연애의 과학' 이용자들은 스캐터랩이 충분한 설명 없이 이루다 개발에 개인정보를 활용하고, 개인정보 보호도 제대로 하지 않았다면서 집단 소송을 예고하고 있다.

개인정보보호위원회는 한국인터넷진흥원(KISA)과 함께 스캐터랩 관련 사실관계 파악에 착수했다고 이날 밝혔다.

