코스피서 '4조4800억원' 쓸어담은 개인…3100선 떠받쳐

[아시아경제 금보령 기자] 개인투자자들이 11일 코스피시장에서만 4조5000억원어치 가까이 쓸어담으며 기관과 외국인투자가 순매도세에도 불구하고 코스피 3100선을 떠받쳤다.

11일 코스피는 전거래일 대비 0.12%(3.73포인트) 하락한 3148.45를 기록했다. 종가 기준으로는 역대 최고치 달성에 실패했지만, 코스피는 이날 장중 한때 3266.23까지 치솟으며 '3200시대'를 보여줬다.

코스피는 전거래일보다 0.31%(9.72포인트) 오른 3161.90으로 개장한 뒤 강세를 보이며 3200선을 넘겼으나, 기관 및 외국인투자가들의 강한 순매도세를 이기지 못한 채 하락반전 후 3100선이 무너지며 3096.19까지 떨어지기도 했다.

이날 코스피를 장중 3200선 넘게 이끈 건 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 91,000 전일대비 2,200 등락률 +2.48% 거래량 89,491,240 전일가 88,800 2021.01.11 15:30 장마감 관련기사 코로나19 '집콕'에 TV 수요 최고…올해 2억2300만대 돌파 전망매수 늘린 외국인, 개인 이어 코스피 상승 이끄나CES 출격 삼성·LG, 혁신제품 대거 공개 '불꽃경쟁' close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 267,500 전일대비 21,500 등락률 +8.74% 거래량 14,374,633 전일가 246,000 2021.01.11 15:30 장마감 관련기사 《시선집중》 이 시점에 매수못하면 배아플 것...꼭 사야하는 종목은? 매수 늘린 외국인, 개인 이어 코스피 상승 이끄나잘 나가는 ‘현대차’에 배터리 공급하는 ‘ㅇㅇㅇㅇ’!! close 등 대형주들이었다. 전거래일에 종가 8만8800원을 나타냈던 삼성전자는 이날 장중 9만6800원까지 올랐고, 현대차도 24만6000원에서 28만9000원까지 상승하기도 했다.

코스피 시장에서 개인은 4조4800억원어치를 사들이면서 일일 순매수 최대치를 기록했다. 이와 달리 기관은 3조7383억원, 외국인은 7192억원을 순매도했다. 기관과 외국인투자가들의 물량을 개인들이 받아낸 것이다.

코스닥 지수는 전거래일 대비 1.13%(11.16포인트) 떨어진 976.63으로 마감했다.

코스닥은 전거래일과 비교해 0.06%(0.59포인트) 상승한 988.38로 개장한 뒤 상승과 하락을 반복했다.

코스닥시장에서는 개인과 외국인이 각각 881억원, 336억원을 순매수했고, 기관은 963억원을순매도했다.

시가총액 상위 10개 기업 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 173,000 전일대비 10,100 등락률 +6.20% 거래량 5,873,946 전일가 162,900 2021.01.11 15:30 장마감 관련기사 셀트리온헬스케어, 주가 16만 4900원 (1.23%)… 게시판 '북적'셀트리온헬스케어, 주가 16만 4900원 (1.23%)… 게시판 '북적'백신 위탁생산 관련 株!! 아직도 못잡으셨나요?! close (6.2%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 222,400 전일대비 1,500 등락률 +0.68% 거래량 1,078,808 전일가 220,900 2021.01.11 15:30 장마감 관련기사 코스피 하락반전 뒤 혼조세…기관·외국인 강한 순매도↑셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 0.32%코스피, 3100 넘어 3150선으로 새해 첫 주 마감 close (0.68%), SK머티리얼즈(1.71%), CJ ENM(2.37%) 등은 상승했고, 에이치엘비(3.78%), 씨젠(3.7%), 알테오젠(2.74%) 등은 하락했다.

