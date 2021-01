신한금투, IRP 고객 대상 '새해 소복소복' 이벤트

계좌 개설 및 이전 고객에게 사은품 증정

[아시아경제 이민우 기자] 신한금융투자가 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌를 개설하거나 이전한 고객들에게 사은품을 증정하는 행사를 진행한다.

신한금투는 이 같은 '새해 소복새복' 행사를 오는 3월31일까지 진행한다고 11일 밝혔다.

개인형 IRP 계좌를 신규로 개설하거나 타 금융기관에서 이전한 고객들이 대상이다. 기존에 신한금투 개인형 퇴직연금 계좌가 없는 고객이 신규 계좌 개설 후 10만원 이상 입금하고, 자동이체를 12개월 이상 설정하면 추첨을 통해 커피 기프티콘을 증정한다. 타 금융기관에서 신한금투로 1000만원 미만 이전한 고객에게는 디저트 기프티콘을, 1000만원 이상 3000만원 미만 고객에게는 백화점 상품권 1만원권을, 5000만원 이상 이전한 고객은 백화점 상품권 3만원을 추첨해 증정한다.

신한금투 개인형 퇴직연금의 수수료는 연 0.2%(적립금 1억5000만원 초과)~0.25%(적립금 1억5000만원 이하)로 국내 최저 수준이다. 모바일 애플리케이션(앱) '신한알파'를 통해 신규 가입과 타사에서 계좌를 이전할 수 있다. 입금, 보유 상품 변경 및 퇴직연금 상장지수펀드(ETF)와 리츠(REITs) 매매도 모바일로 간편하게 이용할 수 있다.

자세한 내용은 신한금투 홈페이지와 '신한알파'에서 확인 할 수 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr