스마트폰으로도 통합연금포털 사용 가능

[아시아경제 김효진 기자] 금융감독원은 PC 기반의 통합연금포털을 스마트폰ㆍ태블릿 등 모바일로도 사용할 수 있도록 개선했다고 12일 밝혔다.

이에 따라 별도의 애플리케이션(앱) 설치 없이 모바일에서 직접 통합연금포털을 사용할 수 있고, 금감원 앱 초기화면의 통합연금포털 아이콘을 통해 앱에서도 사용이 가능하다.

금감원은 장ㆍ노년층이 쉽게 통합연금포털을 사용할 수 있도록 '내 연금 조회', '연금상품 비교공시' 등 자주 사용하는 메뉴 및 로그인 아이콘을 전면에 배치했다.

금감원은 아울러 PC버전에서도 기존 공동인증서, 아이디 외에 휴대폰 본인인증을 추가했다.

금감원은 또 작은 화면에서 편리하게 볼 수 있도록 핵심 정보 중심으로 메뉴 및 화면을 단순ㆍ직관적으로 구성했다.

금감원은 아울러 오픈 API(응용프로그램 인터페이스) 메뉴를 통합연금포털 홈페이지에 신설했다.

이를 통해 통합연금포털에서 제공하는 회사별ㆍ연금상품별 비교공시, 연금통계 등 12종의 연금정보를 제공한다.

통합연금포털 모바일서비스는 이날부터 제공된다. 오픈API는 내년 1월까지 시범기간으로 운영하고 내달 1일 정식으로 오픈할 예정이다.

