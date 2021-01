NH투자증권 "해외주식도 국내주식처럼 투자하세요"

'미국주식 월배당 서비스', '나이트 홈(HOME) 서비스' 등 지원

[아시아경제 금보령 기자] 해외주식도 국내주식처럼 투자할 수 있는 시대가 열렸다.

NH투자증권은 지난해 11월부터 미국주식 투자 솔루션 '미국주식 월배당 서비스'를 제공하고 있다고 11일 밝혔다.

이 서비스를 통해 투자자는 매월 배당금을 받을 수 있다. 미국주식 월배당 서비스는 NH투자증권 하우스 뷰를 기반으로 S&P500 우량 종목 중 15종목을 추천, 배당월이 동일한 5종목을 하나의 그룹으로 구성해 세 그룹을 만든다. 투자자는 1그룹(1,4,7,10월 배당)에 시스코 시스템즈, 2그룹(2,5,8,11월 배당)에 AT&T, 3그룹(3,6,9,12월 배당)에 화이자 등 3종목을 선택해서 매수하면 매월 배당수익을 기대할 수 있다. 예상 배당금은 과거 데이터 등을 기반으로 한 시뮬레이션 그래프로 만들어 투자자들에게 제공한다.

모바일트레이딩시스템(MTS)에서는 '나이트 홈(HOME) 서비스'도 지원하고 있다. 나이트 홈에서는 S&P500, 나스닥 종합 지수를 실시간으로 확인할 수 있다. 투자자들이 가장 많이 조회하고 있는 국가별 종목 실시간 순위 등 다양한 종목 순위 정보 확인도 가능하다.

미국시장의 경우 정규장 시작 전 주문(프리마켓)도 할 수 있다. NH투자증권 홈트레이딩시스템(HTS), MTS 내 프리마켓 주문 시간은 오후 6시부터 11시29분까지다. 오전 6~7시에는 미국시장 정규장 이후 주문하는 애프터마켓도 실시하고 있다.

NH투자증권 관계자는 "최근 2030세대를 포함한 국내 투자자들의 해외주식 직접투자에 대한 관심도가 높아지고 있음을 실감하고 있다"며 "앞으로도 해외주식 매매와 관련된 유용한 서비스를 개발하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr