조율래 삼성미래기술육성재단 이사

창의재단 이사장으로 임명

[아시아경제 황준호 기자] 과학기술정보통신부는 조율래 삼성미래기술육성재단 이사를 제28대 한국과학창의재단 이사장에 임명하다고 11일 밝혔다.

조 이사장은 관련 법령에 따라 창의재단 임원추천위원회의 심사·추천을 거쳐 과기정통부 장관이 임명했다. 조 이사장은 13일부터 3년간 임기를 이어간다. 조 이사장은 교육과학기술부 2차관, 과학기술인공제회 및 한국원자력의학원 이사장을 역임한 바 있다.

과기정통부는 조 이사장이 과학기술 분야에서 축적한 리더십과 역량으로 창의재단 혁신을 성공적으로 이끌고, 창의재단을 과학중심 전문기관으로 발전시켜 나갈 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔다.

