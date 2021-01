진주시, 2021년 장애인복지 증진시책 371억원 편성 추진

돌봄 지원, 소득·일자리 지원, 인권 강화 등 전년 대비 18% 증액



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 장애인과 장애인 가족의 건강한 자립생활 지원을 위해 다양한 장애인 맞춤형 복지시책 추진을 위해 전년도 대비 18% 증액한 371억원을 편성했다고 11일 밝혔다.

일상생활 유지지원을 위한 돌봄서비스를 지원은 기존 만 64세에서 65세 이상으로 확대해 장애인의 자립생활 지원과 가족의 돌봄 부담을 경감하고 또한 가구별 특성과 소득수준에 따라 장애아동 발달 재활서비스를 지원한다.

성인과 청소년 발달장애인의 낮 시간대와 방과 후의 활동 보장 및 보호자의 돌봄 부담 경감을 위해 주간·방과 후 활동 서비스를 지원하고 최중증 발달 장애인에 대해서도 주간 활동 서비스 이용지원을 강화한다.

소득보장 및 사회참여 증진을 위한 소득 및 일자리를 지원한다.

저소득 중증장애인에 대한 소득보장 강화를 위해 장애인연금 기초급여액을 월 25만원에서 30만원으로 인상하고 대상자를 추가로 발굴·지원할 계획이다.

사회참여 증진을 위해 장애인 일자리를 112명에서 131명으로 확대하고 임금수준도 전년 대비 1.8% 인상한다.

4월부터 현 15개 유형을 유지하면서 그간 장애인 정의 필요성이 지속해서 제기된 복합 부위 통증 증후군 등 10개 질환에 대한 장애 인정기준을 마련해 확대 등록되게 하며, 예외적 장애인정심사 절차를 제도화해 현 장애 범주 및 판단기준 제약으로 제외된 경우에도 개별 심의 후 예외적으로 장애로 인정된다.

조규일 진주시장은 “장애인과 그 가족들이 코로나19 장기화로 일상적인 사회활동에 제약받는 등 힘든 시기를 보내고 있어 매우 안타깝게 생각한다”며 “앞으로 다양한 장애인 복지시책을 추진해 장애인의 행복한 삶이 보장될 수 있도록 더욱 힘쓰겠다”고 장애인 복지 향상에 대한 강한 의지를 밝혔다.

한편 시는 ‘진주시장 애인 복지증진조례’,‘진주시 장애인 차별금지 및 인권보장에 관한 조례’제정을 통하여 장애인의 차별과 학대 등 인권침해를 방지하고 장애인의 사회참여와 평등권 실현의 확대를 위한 제도적 기반을 마련했다.

