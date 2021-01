경영계, 주호영 원내대표 만나 "중대재해법 보완" 요청

중소기업중앙회 등 6개 경제단체, 주 원내대표 만나 보완입법 호소

김기문 중기회장, "중대재해법 최대 피해자는 중소기업"

[아시아경제 김수환 기자] 주요 경영단체들이 주호영 국민의힘 원내대표를 찾아가 중대재해기업처벌법(중대재해법)의 보완입법을 호소했다.

11일 중소기업중앙회(회장 김기문)와 한국경영자총협회 등 6개 경제단체장은 이날 주 원내대표를 찾아가 지난 8일 통과된 중대재해법이 "경영계의 건의사항이 단 하나도 반영되지 않았다"며 보완입법을 요구했다. 보완입법과 함께 정부지원 확대에도 관심을 가져줄 것을 요청했다.

경영계는 이날 주 원내대표를 만난 자리에서 ▲ 사업주 징역 하한규정을 상한으로 변경, ▲ 반복적 사망시에만 중대재해법 적용, ▲ 사업주 의무 구체화 및 의무 다할 경우 처벌 면제 규정 마련, ▲ 50인 이상 중소기업에도 최소 2년 유예기간 부여 등을 요구했다.

김 회장은 "중대재해법의 최대 피해자는 중소기업"이라며 "일자리까지 없어질 것이 우려되는 상황에서 보완입법이 시급하다"고 전했다.

