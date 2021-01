신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 3차 확산으로 피해를 본 소상공인과 고용 취약계층에 대한 3차 재난지원금이 오늘(11일)부터 지급된다. 이날 서울 중구 서울고용복지플러스센터에서 시민들이 관련 상담을 받고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.