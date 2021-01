MG손보, 생활질병부터 중대질병까지 보장하는 '스마트 건강종합보험'

[아시아경제 오현길 기자] MG손해보험은 생활질병부터 고액치료비가 필요한 중대질병까지 통합 보장하는 '스마트 건강종합보험'을 출시했다고 11일 밝혔다.

암?뇌혈관질환?심혈관질환을 예방, 치료, 예후 3단계로 집중 보장한다. 심장관련질병수술비와 혈전용해치료비 신설로 뇌?심혈관질환의 예방과 치료를 보장하고, 암?뇌?심장의 계속받는 진단비, 재활치료비, 통원치료비를 제공한다.

또 암?뇌졸중?급성심근경색증 진단시, 질병?상해 50% 또는 80%이상후유장해시 10년동안 매월 보험금을 지급하는 특약을 마련했다.

업계 최초로 여성 난임진단비와 난임치료비(인공수정?체외수정) 담보를 탑재해 난임 시술을 적극적으로 지원하며, 직장 여성의 고질적인 5대생활질환수술비는 물론 젊은 여성도 주기적으로 관리해야 하는 갑상선, 자궁, 유방 관련 질환을 보장한다.

중장년층을 위한 대상포진, 통풍, 전립선비대증, 당뇨 등 만성질환 담보와 노년층을 위한 경증?중증 치매, 인공관절수술, 류마티스관절염 등도 함께 보장한다.

가입연령은 15세부터 최대 70세이며, 연만기자동갱신형으로 가입하면 암, 상해?질병 80%이상 후유장해를 비롯한 최대 10가지 납입면제 사유 발생 시 보장보험료 납입이 면제된다.

