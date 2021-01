넥센타이어, '넥스트레벨 GO' 1주년 기념 이벤트

[아시아경제 성기호 기자] 넥센타이어가 업계 최초의 비대면 타이어 방문 교체 서비스 ‘넥스트레벨 GO’의 론칭 1주년을 기념하여 구매 고객 대상 감사 이벤트를 31일까지 실시한다고 11일 밝혔다.

‘넥스트레벨 GO’는 타이어 전문가가 최첨단 장비와 함께 고객의 차량이 위치한 장소로 방문해 소비자와 대면하지 않고도 타이어를 교체하는 차별화된 프리미엄 서비스다.

먼저, 넥스트레벨 홈페이지를 통해 기존회원 및 신규회원에게 2만원 쿠폰을 지급하며, 넥센타이어의 프리미엄 제품군인 ‘엔페라’ 시리즈에 대해 35% 할인행사를 실시한다. 또한, ‘넥스트레벨 GO’의 방문장착 서비스를 추가비용 없이 이용할 수 있으며, 홈페이지 내에서 타이어 구매 시 모바일 상품권을 증정한다.

이 외에도 넥스트레벨 홈페이지에서 타이어 4개 구매 시(렌탈 제외) 노트북, 무선청소기, 무선이어폰, 주유상품권 등 경품 추첨 이벤트에 자동으로 응모되며, 추첨을 통해 상품을 지급한다.

