정 총리 "이번주 거리두기 단계 조정방안 결정…쉽지 않은 결정 될 것"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 11일 "이번 주에는 내주부터 적용할 사회적 거리두기 단계 조정방안을 결정해야 한다"며 "확실한 안정국면에 접어들지 못한 상황에서 그간 누적된 사회적 피로감도 고려해야 하기 때문에 쉽지 않은 결정이 될 것"이라고 말했다.

정 총리는 이날 서울시청에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "한 주를 시작하는 월요일"이라며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "평상시 많은 직장인이 '월요병'을 경험하는 날이지만, 방역 때문에 문을 닫고 있는 일터의 근로자에게는 하루빨리 출근하고 싶어지는 날"이라며 "모든 국민께서 다시 평범한 월요일을 맞이하실 수 있도록, 정부는 코로나19 극복을 위한 노력에 더욱 박차를 가하겠다"고 강조했다.

이어 "최근 확진자 수가 조금씩 감소하고 있어 다행입니다만, 그 이면에는 전국의 수많은 소상공인과 자영업자의 희생과 눈물이 있기에 마음이 편치 않다"며 "이분들의 고통을 하루라도 빨리 덜어드리기 위해 이번 3차 유행을 확실히 제압하는 한 주가 돼야 하겠다"고 언급했다.

정 총리는 "가장 중요한 기준은 역시 '이행과 실천', 그리고 '현장의 수용성'"이라며 "방역의 주체인 국민들께서 현장에서 실천 가능하고 수용할 수 있어야만 대책이 효과를 거둘 수 있다"고 피력했다.

그러면서 "감염의 위험이 큰 곳은 철저한 이행과 실천을 담보하되 불합리하거나 실효성이 없는 조치들은 과감히 수정해야 한다"며 "방역당국은 다양한 의견을 충분히 듣고, 사회적 수용성과 실천력을 확보할 수 있는 방역대책을 마련해 주시기 바란다"고 주문했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr