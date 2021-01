블랙야크, 등산화 ‘야크343’ 필드 테스터 모집

[아시아경제 조유진 기자] 글로벌 아웃도어 브랜드 블랙야크(회장 강태선)가 신제품 등산화 ‘야크343’을 미리 체험할 필드 테스터 30명을 모집한다.

야크343은 산행 시 효과적인 에너지 사용에 도움을 줄 블랙야크만의 독창적인 기술이 적용된 것이 가장 큰 특징이다.

필드 테스터는 이 등산화를 지원받게 되며 야크343을 직접 신고 테스트한 산행 경험을 사진과 영상으로 제작해 개인 소셜네트워크서비스(SNS)에 올리는 언텍트 미션을 개별적으로 수행하게 된다.

또, 게시물에 따라 국내 최대 규모 산행 커뮤니티 플랫폼 ‘블랙야크 알파인 클럽(BAC)’에서 실제 현금처럼 사용할 수 있는 포인트를 지급 받는다. 테스트 종료 후에는 우수 게시물을 선정해 시상도 진행된다.

필드 테스터 참여 신청은 17일까지 가능하며, 필드 테스터로 선발되면 약 한 달간 활동하게 된다. 자세한 내용은 블랙야크 홈페이지와 공식 SNS 플랫폼, BAC 앱에서 확인 할 수 있다.

블랙야크 관계자는 “현재 BAC 가입자가 20만을 돌파하는 등 산에서의 경험을 새롭게 시작하고 축적하는 산린이들이 많은 만큼 이들을 위해 블랙야크가 야심차게 출시하는 등산화 제품을 누구보다 먼저 체험하고 그 경험을 공유할 수 있도록 이번 필드 테스트 모집을 준비했다”고 말했다.

