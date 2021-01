경기소방본부 '컨설팅 종합감사 사례집' 발간

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방재난본부가 10일 '2020년 컨설팅 종합감사 사례집'을 발간했다.

이번 사례집은 지난해 각 소방서를 대상으로 추진한 컨설팅 종합감사 결과에 대한 분석을 비롯해 주요지적 사항 및 수범사례를 담고 있다.

특히 ▲인사 행정분야 ▲재난 안전분야 ▲예산 회계분야 ▲예방 민원분야 ▲정보 통신 보안분야 등 5개 분야로 나눠 법령 미준수와 업무처리 부정적, 관리 소홀 등을 알기 쉽게 설명하고 있다.

경기소방본부는 1000부를 제작해 본부와 북부본부, 소방학교, 35개 소방서 등에 배부할 계획이다.

문남훈 경기소방본부 소방감사팀장은 "이번 사례집 발간을 통해 관련규정 위반사례를 전파함으로써 소방행정 업무의 투명성과 효율성을 높이는 데 도움을 줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.

경기소방본부는 지난해 감사를 벌여 업무 부적정 처리 등 155건을 적발해 시정 67건, 주의 88건 등 행정 조치했다.

