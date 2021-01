[아시아경제 임춘한 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 10일 “북한은 미국 조 바이든 행정부 출범을 앞두고 전략 도발을 하지 않았다”며 “북한은 대화에 비중을 두고 있는 것으로 보인다”고 밝혔다.

이 대표는 이날 페이스북에서 “북한 8차 당대회가 거의 끝났다”며 “이번에 북한은 미국에 대해 대북적대시 정책의 철회를 요구했다. 우리에게는 향후 남북관계가 남측 태도에 달렸다고 했다”며 이같이 말했다.

이 대표는 “미국의 국내문제, 남북관계 교착 등 상황은 녹록치 않다.그럼에도 정부는 미국 바이든 행정부와 긴밀히 공조하며, 남북관계를 타개하도록 대화를 모색하고, 북한도 호응하길 바란다”며 “민주당은 할 수 있는 모든 지원을 다하겠다”고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr