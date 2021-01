대구시, 주택·상가 밀집지역 '주차 공유제' … "개방하면 공사비 지원"

현재 64곳에 2712명 운용 … 올해 38개소 1000면 더 확대

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 주택·상가밀집지역 주차난 해소를 위해 한정된 주차공간을 시민들과 함께 쓸 수 있는 '주차장 개방 공유사업'을 적극 추진하고 있다고 10일 밝혔다.

주차장 개방 공유사업은 대형건물, 아파트, 학교, 종교시설 부설주차장, 노외주차장을 건물주가 이용하지 않는 한적한 시간대에 개방, 주민과 함께 사용하는 프로젝트다.

대구시는 현재 64곳에 2712면의 주차공간을 확보했다. 올해는 38개소 1000면 이상 개방을 목표로 사업을 추진하고 있다.

건물 소유주가 이 사업에 참여해 주차장을 최소 2년 동안 10면 이상을 개방하면 대구시와 구·군에서는 해당시설에 주차차단기, CCTV, 바닥포장공사 등 시설개선비를 최고 2000만원까지 지원한다.

또한 건물주와 주차장 이용자 모두 안심하고 주차 할 수 있도록 주차장 배상책임보험료도 함께 지원한다. 사업 참여자가 개방기간 만료 후 연장 개방(2년)할 경우 시설 유지비를 최고 500만원까지 지원받을 수 있다.

개방되는 주차 공간은 건물주와 관할 구·군 간의 약정을 통해 건물주가 약정기간 동안 유지·관리한다. 주차요금은 무료를 원칙으로 하되 자세한 사항은 구·군 교통과에 문의하면 된다.

윤정희 대구시 교통국장은 "부지확보 등에 막대한 예산이 소요되는 공영주차장 조성 사업에 한계가 있어 이를 보완하기 위해 저비용 고효율의 '주차장 개방 공유 사업'을 적극 추진하고 있다"고 설명했다.

