코로나19 전일 신규확진 665명…사흘연속 600명선 이어가(상보)

코로나19 중앙방역대책본부, 10일 0시 기준 국내현황

국내 631명·해외 34명…남아공발 확진자 이틀 연속 확인

[아시아경제 최대열 기자] 10일 확인된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자는 665명으로 집계됐다. 하루 신규 확진 규모로 보면 600명선을 유지한 게 지난 8일 이후 사흘 연속이며, 1000명 미만 세 자릿수는 지난 5일 이후 엿새째다.

중앙방역대책본부가 이날 오전 0시 기준으로 집계한 자료를 보면, 전일 국내 지역감염으로 추정되는 환자가 631명이며 해외 유입사례는 34명이다. 국내 지역감염 신규 확진자 대부분은 수도권에서 나왔다. 서울이 179명, 인천이 32명, 경기가 189명으로 63% 정도다. 부산과 대구, 울산, 충남에서도 30명대로 많은 편이다. 광주와 강원, 경북, 경남에서도 10~20명가량 신규 환자가 발생했다.

주말 사이 검사건수가 줄면서 신규 확진도 다소 줄어든 것으로 보인다. 방역당국에 따르면 전일 선별진료소 등에서 검사한 의심신고 검사자는 3만3848명으로 지난 주 초중반 6만명 중반대였던 점과 비교하면 절반가량으로 줄었다. 수도권 등 일부 지역에 있는 임시선별검사소에서 검사받은 이는 2만2450명으로 1만명 이상 감소했다. 어제 새로 확인된 임시검사소 신규 확진자는 88명으로 집계됐다.

유행규모가 완연한 감소세는 아니지만 완만히 줄어들고 있는 것으로 당국은 보고 있다. 검사가 줄어 신규 확진이 줄어들었다기 보다는 거리두기 강화조치 등으로 전반적으로 확산세가 진정됐고 그에 따라 일선 검사소 현장의 검사건수도 줄어들었다는 게 당국의 판단이다.

해외 유입 신규 확진자 34명 가운데 검역단계에서 확인된 이가 14명, 지역사회에서 격리중에 확인된 이가 20명이다. 8일에 이어 전일에도 남아프리카공화국에서 입국해 확진된 외국인이 1명 추가로 발견됐다. 남아공은 영국과 함께 감염력이 높은 것으로 알려진 변이 바이러스가 유행중인 나라다.

전일 사망자는 25명으로 집계됐다. 코로나19로 숨진 국내 누적 환자는 1125명으로 늘었다. 위중증환자는 8명 줄어 401명이다. 어제 하루 1085명이 격리해제돼 격리중 환자는 1만7130명으로 하루 전보다 다소 줄었다. 국내 누적 확진자는 6만8664명으로 늘었다.

