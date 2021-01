유승민, 이재명 저격…"재난지원금, 국민 우습게 보는 조삼모사"

[아시아경제 조슬기나 기자] 유승민 전 국민의힘 의원이 전국민 재난지원금 지급과 관련해 이재명 경기지사를 공개적으로 저격했다.

유 전 의원은 9일 자신의 페이스북을 통해 "전국민 재난지원금 지급을 주장해온 이 지사가 어제 '보편지급과 선별지급 둘 다 좋다'는 식으로 말을 바꿨다"며 "국민을 우습게 보는 조삼모사"라고 비판했다.

그는 "이 지사가 왜 말을 바꿨는지는 설명이 없으니 짐작만 할 뿐"이라며 "결국 선거를 앞두고는 전 국민에게 돈을 지급하고, 선거가 끝나면 피해업종, 피해 국민에게만 선별지급하자는 얘기"라고 꼬집었다. 이어 "4월 재보선을 앞두고 있으니 보편지급으로 가자는 거 아닌가"라고 주장했다.

유 전 의원은 또 다른 게시물에서도 북한의 핵잠수함 개발 공식화와 관련해 "지난 3년반 동안 문재인 대통령은 북한으로부터 갖은 수모를 당하면서도 북한의 비핵화와 진정한 평화를 이루겠다고 공언했으나, 북한은 조금도 변한 게 없다"고 주장했다.

한편 '이재명계'로 분류되는 이규민 더불어민주당 의원은 페이스북에서 "유승민 전 의원은 국어공부가 우선돼야 할 듯하다"며 "재난지원금을 정쟁 화두로 삼으려는 시도를 멈추라"고 반박했다.

