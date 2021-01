요양병원 등 취약시설 2주간 선제검사…확진자 66명

[아시아경제 부애리 기자] 정부가 최근 2주 동안 요양병원 등 감염 취약시설을 대상으로 선제검사를 시행한 결과, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 환자 66명을 찾았다.

중앙방역대책본부는 지난달 21일부터 지난 1일까지 2주간 요양병원·시설, 정신병원 등의 시설 1만257곳의 36만8563명에 대한 검사를 실시해 이 같은 결과가 나타났다고 9일 밝혔다.

이번 선제검사는 최근 울산 남구 요양병원(누적 246명), 서울 구로구 요양병원·요양원(누적 22명), 경기 부천시 요양병원(누적 168명) 등 감염취약시설을 중심으로 코로나19 집단감염이 발생하면서 추진됐다.

전체 대상기관(1만3008곳) 가운데 78.9%가 참여했다. 전체 대상 인원(44만4883명)의 82.8%가 검사를 받았다.

대상기관별로는 요양병원 81.8%, 요양시설 69.7%, 정신병원 139.1%, 정신요양·재활시설 110.5% 등 기관 간 시행실적의 편차가 컸다.

방대본은 요양병원뿐 아니라 구치소 등에서 대규모 집단감염이 이어지자 집단시설 내 코로나19 확진자를 조기에 선별하기 위한 신속항원검사 시행방안도 마련했다.

해당 방안에 따르면 검사를 시행할 대상은 각 부처가 집단감염 가능성, 의료 대응 부담 등을 고려해 소관 집단시설 중에서 선정하고, 해당 시설에서 주기적으로 선제검사 계획을 수립한다. 검사 대상자를 시설 내 신규 입소자, 종사자, 외부 방문자 등으로 구분해 주기적 검사를 시행할 수 있게 했다.

임숙영 방대본 상황총괄단장은 "신속항원검사는 확진 검사에 앞서 코로나19 조기 발견을 위한 선별검사로 활용하는 것으로, 가짜양성·가짜음성에 주의할 필요가 있다"며 "양성으로 확인될 경우 반드시 보건소 신고 후 유전자증폭(PCR) 확진 검사를 해야 한다"고 밝혔다.

