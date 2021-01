[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 동참했다.

채 구청장은 어린이와 운전자 모두의 안전을 위해 제한속도를 지키며 주위를 자세히 살피고 운전하는 등 교통안전 문화가 자리잡기를 바라고, 안전시설물 설치를 비롯한 어린이 안심통학로 개선사업을 더욱 확대해나가겠다고 말했다.

채 구청장은 서철모 화성시장의 지목을 받아 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 참여, 다음 챌린지 참여자로 김미경 은평구청장, 박승원 광명시장, 김윤기 영등포구시설관리공단 이사장을 지명했다.

