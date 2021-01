프리미엄 감성 강화된 QM6, 2년 연속 내수 4만대 판매 기록

[아시아경제 우수연 기자]르노삼성자동차의 중형 스포츠유틸리티차량(SUV) QM6가 2년 연속 국내 판매 4만대를 돌파하며 중형 SUV 시장 강자로 자리매김했다. 르노삼성은 지난해 디자인과 경제성, 첨단 사양을 업그레이드한 '뉴 QM6' 출시로 브랜드 판매 성장을 이끌었다.

8일 르노삼성에 따르면 지난해 국내 시장에서 QM6의 누적 판매량은 4만6825대로 전년대비 1.7% 감소했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 두자릿수 이상의 감소율을 기록한 여타 차종과 비교해보면 선방한 성적이다. 이로써 QM6는 2년 연속 내수판매 4만대를 달성했다.

르노삼성 NEW QM6

르노삼성은 지난해 6월 LPG 모델을 보강하며 라인업을 확장하고 파워트레인을 다각화했으며, 11월에는 디자인과 프리미엄 사양을 한번 더 업그레이드한 '뉴 QM6'를 선보였다. '뉴 QM6'는 한달만에 기존 모델보다 70% 증가한 판매량 기록을 세우기도 했다.

뉴 QM6는 르노삼성의 새로운 디자인 철학을 보여준다. 전면부에는 '퀀텀 윙'으로 통칭되는 그릴이 적용됐다. 르노삼성의 엠블럼인 '태풍의 눈'을 중심으로 양쪽으로 거대한 '퀀 윙'이 펼쳐지면서 비약적인 도약을 이룬다는 메시지를 담고 있다.

크롬 라디에이터 그릴은 세련된 메시(그물망) 패턴으로 변경됐고, 퓨어비전 LED 헤드램프가 우아한 라인으로 통일감있게 완성됐다. 후방에는 리어 콤비네이션 램프와 다이내믹 턴 시그널이 적용돼 안전성도 높였다.

르노삼성 NEW QM6

프리미엄 감성을 추구하는 고객 사양도 개선됐다. 새롭게 적용된 모던 브라운 가죽 시트와 동급 유일의 프레임리스 룸 미러가 세련된 감각을 강조한다. 프레임리스 룸 미러는 후방 시야를 한층 넓게 확보했으며 심카드 형태의 후불 하이패스도 연동해 사용할 수 있다. 12개 스피커로 제공되는 보스 서라운드 프리미엄 사운드 시스템은 감성 운전을 돕는다.

르노삼성 관계자는 "QM6는 디자인과 경제성, 프리미엄급 사양에서 하나 빠지지 않는 스테디셀러 모델"이라며 "LPG부터 가솔린, 디젤까지 다양한 파워트레인으로 구성된 선택지까지 더해져 새해에도 변함없는 대표 SUV 지위를 유지할 것"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr