[아시아경제 오주연 기자] 8일 개장 직후 20% 이상 급등 출발했던 넥슨지티 넥슨지티 041140 | 코스닥 증권정보 현재가 14,050 전일대비 600 등락률 +4.46% 거래량 6,460,565 전일가 13,450 2021.01.08 15:01 장중(20분지연) 관련기사 넥슨지티, 게임 테마 상승세에 11.2% ↑‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제자! 30조 규모 풀 베팅 들어갑니다! 스포츠베팅 게임 양성화!! close 주가가 이후 상승분을 대거 반납하며 상승률이 5%대로 쪼그라들었다.

이날 넥슨지티는 모기업인 넥슨이 비덴트와 함께 암호화폐 거래소 빗썸 인수를 검토하고 있다는 소식에 시초가 1만6300원으로 전 거래일 대비 21.19% 상승 출발했다. 장중에는 24.54%까지 오르며 불기둥을 세웠지만, 이후 인수설 해명 보도 등에 따라 상승폭이 크게 떨어졌다.

넥슨과 공동인수자로 언급된 비덴트는 이날 공시를 통해 "넥슨그룹과 비덴트는 빗썸코리아(빗썸) 경영권 공동인수를 협의 및 진행한 사실이 없다"고 밝혔다.

이날 오후 2시50분 기준 넥슨지티는 전 거래일 대비 5.20% 오른 1만4150원에 거래됐다.

