“작지만 큰 변화 체감” … 창원시 생활밀착형 시책 시행

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원시는 올해 시정목표인 '플러스 성장의 원년'의 3대 프로젝트 중 시민의 확실한 변화를 체감할 수 있는 일상 플러스 추진에 나선다고 8일 밝혔다.

올해 달라지는 시책은 ▲경제·세정 ▲보건·여성·복지 ▲일반·행정·사회 ▲소방·안전 ▲환경 5개 분야 37개다.

경제·세정분야는 20대 청년 주거 급여를 실제 부모와 거주지가 달라도 1가구로 편성해 지급하며, 대학생 누비자 교통비로 1인당 3만원 연회원 이용권을 지원한다.

보건·여성·복지 분야는 창원시 1년이상 거주·재직하면 육아휴직자들에게 최대 1억원 한도까지 대출을 지원하며, 노인맞춤돌봄기관 수행인력은 교통·통신비 1인당 5만원 지원한다.

일반행정·사회 분야는 창원 전 지역 차량 제한속도 50㎞/h~30㎞/h로 조정되며, 깨끗한 거리 조성을 위해 불법 광고물 수거 보상제도를 확대해 자원봉사 시 쓰레기종량제봉투 20ℓ 또는 봉사 시간 1시간 중 선택 가능하다.

소방·안전 분야는 위험물 운반자 가격요건을 강화해 반드시 위험물 운반자 교육을 이수토록 한다.

환경 분야는 마산권역 재활용품 배출-수거 체계를 개선해 기존 1회에서 매주 화~금요일 4개 권역별로 나눠 재활용품 배출, 요일제와 품목별 배출 요일제 시행, 페트병-비닐류만 일요일에 분리배출 한다.

허성무 창원시장은 "올해 달라지는 시책은 생활밀착형 정보로 시민들이 생활 주변과 일상 속에서 작지만 큰 변화를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

