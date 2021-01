한국전력, 최근 5일 기관 289만 1824주 순매도... 주가 2만 6900원(-0.55%)

한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 26,900 전일대비 150 등락률 -0.55% 거래량 6,485,876 전일가 27,050 2021.01.08 14:58 장중(20분지연) 관련기사 11일 새 전기료 고지서 발송…연료비연동제 첫 적용한국전력, 최근 5일 기관 296만 2405주 순매도... 주가 2만 7050원(-0.37%)한국전력, 주가 2만 7350원.. 전일대비 1.67% close 은 8일 오후 2시 30분 현재 전일보다 0.55% 내린 2만 6900원에 거래되고 있다. 거래량은 564만 8118주로 전일 거래량 대비 108.85% 수준이다. 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 26,900 전일대비 150 등락률 -0.55% 거래량 6,485,876 전일가 27,050 2021.01.08 14:58 장중(20분지연) 관련기사 11일 새 전기료 고지서 발송…연료비연동제 첫 적용한국전력, 최근 5일 기관 296만 2405주 순매도... 주가 2만 7050원(-0.37%)한국전력, 주가 2만 7350원.. 전일대비 1.67% close 은 한국전력공사법에 의거하여 설립된 특수법인으로 알려져 있다.

1월 7일 삼성증권의 김영호 연구원은 '원가연계형 전기요금 체계 도입으로 실적 가시성 제고 기대. 금번 개편안을 통해 한전은 정부의 친환경 정책 수행에 필요한 재원을 안정적으로 마련, 이에 따라 동사 book에 대한 신뢰도가 제고될 것으로 기대. 동사 밸류에이션은 장기간의 요금 미조정, 탈원전, 신재생에너지 확대 등에 따른 우려로 2016년 이후 지속 하락. 2013년 이후 멈췄던 전기요금 조정이 재개된 만큼 밸류에이션 회복이 기대됨. '이라며 한국전력의 목표가를 3만 7500원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 한국전력을 273만 9942주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 21만 5498주 순매수, 289만 1824주 순매도 했다.

