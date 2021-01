와이제이엠게임즈, MMORPG ‘소울워커 아카데미아’ 사전 등록 첫날 40만명 돌파

[아시아경제 유현석 기자] 와이제이엠게임즈 와이제이엠게임즈 193250 | 코스닥 증권정보 현재가 1,530 전일대비 15 등락률 -0.97% 거래량 202,979 전일가 1,545 2021.01.08 10:27 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정中 게임 한한령 종식되나…날아오르는 '게임주'와이제이엠게임즈, 모바일게임(스마트폰) 테마 상승세에 29.5% ↑ close 는 학원에서 만나는 세기말 MMORPG '소울워커 아카데미아'가 사전 등록 첫날 40만명의 참가자를 모집했다고 8일 밝혔다.

소울워커 아카데미아는 사전 등록 브랜드 사이트를 통해 지난 6일 단 하루만에 약 40만명이 넘는 신청자가 몰려 흥행에 더욱 기대감을 높였다.

소울워커 아카데미아는 인기 PC 온라인 게임인 ‘소울워커’ IP를 기반으로 제작한 모바일 게임으로 원작의 박진감 넘치는 액션과 손으로 그린 듯한 애니메이션 스타일의 카툰 렌더링 그래픽을 잘 살려냈다는 평가를 받으며 유저들의 이목을 끄는데 성공했다.

한편 이번 사전 등록은 지난 6일부터 브랜드 페이지와 구글 플레이, 앱스토어, 원스토어 마켓을 통해 정식 출시 전까지 진행되고 있다. 또한 브랜드 페이지를 통해 생활 컨텐츠 소개 영상, 전투 영상과 함께 소울워커에 대한 소개를 포함한 다양한 게임 정보를 사전에 확인할 수 있다.

이외에도 사전 등록 후 공식카페 가입 시 추첨을 통해 네이버페이 포인트 500원을 지급하는 이벤트와 함께 다양한 이벤트를 진행해 구글 기프트 카드를 지급할 예정이다.

오진영 와이제이엠게임즈 모바일 사업실장은 “첫날 사전 등록에 보내주신 유저분들의 기대와 성원에 감사드린다”라며 “공식 출시 전까지 브랜드 페이지를 통해 다양한 컨텐츠와 이벤트를 진행중이니 앞으로도 많은 관심 부탁드린다”고 밝혔다.

