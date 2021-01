에스티팜, 유럽 글로벌제약사와 108억 규모 올리고 핵산 치료제 공급 계약

[아시아경제 박준이 기자] 에스티팜 에스티팜 237690 | 코스닥 증권정보 현재가 98,000 전일대비 300 등락률 +0.31% 거래량 257,093 전일가 97,700 2021.01.08 10:27 장중(20분지연) 관련기사 에스티팜, 주가 9만 6800원 (-2.62%)… 게시판 '북적'에스티팜, 주가 9만 8900원 (-4.81%)… 게시판 '북적'에스티팜, 주가 9만 6000원 (4.35%)… 게시판 '북적' close 은 유럽 소재 글로벌제약사와 990만4910달러(약 108억1616만원) 규모의 임상3상용 만성질환 올리고 핵산 치료제 원료의약품(올리고뉴클레오타이드) 공급계약을 체결했다고 8일 공시했다.

계약금액은 2019년 연결 기준 매출 대비 11.6%다. 계약은 2022년 6월30일 종료된다.

