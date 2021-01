[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 군위군에 새해부터 장학금 기탁이 이어지고 있다.

8일 군위군에 따르면 ㈜봉폴리머와 형제건설이 최근 군위군청을 방문해 각각 1000만원, 365만원을 군위군교육발전위원회에 기탁했다.

봉폴리머 소봉기 대표는 "군위군의 아낌없는 지원과 주민들의 따뜻한 도움 덕분에 기업이 잘 성장하고 있다"며 "이에 대한 고마운 마음을 보답하고자 지역 학생들의 꿈을 지원하고 싶어 장학금을 기탁한다"고 했다.

형제건설 장재봉 대표도 "코로나19로 모두가 힘든 가운데 특히 학업에 어려움에 처한 군위의 학생들을 위해서 매일매일 도움을 준다는 의미로 기탁하게 됐다"며 "지역 학생들이 꿈과 희망을 잃지 않고 열심히 공부할 수 있으면 한다"고 전했다.

